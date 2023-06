Verstappen detta legge anche in Spagna La Mercedes torna a vita | Ferrari sempre più modesta

(Di domenica 4 giugno 2023) Maxdominatore incontrastatoin, dove arriva la quinta vittoria su sette, la settima su sette, anzi sette e mezzo su sette e mezzo per la Red Bull considerando quelle di Perez che ha conquistatouna sprint. Non c’è partita, non c’è gara in questa F1 nella quale sembrano improvvisamente spariti gli incidenti e gli errori in pista, ormai un po’ prigioniera di strategie, gomme, gestione esasperata. Ed ècosì che uno fumantino come l’olandese riesce invece con calma serafica a fare corsa a sé, venendo inquadrato solo per i pit stop e vincendo quasi in sordina. Blindato il suo terzo titolo Mondiale di fila,se qualche brivido se lo prende lo stesso: la bandiera bianconera testimonia quanto sia sbruffone, ma nel senso positivo del termine, e quanto ...

Maxha vinto il GP di Monaco davanti a Fernando Alonso.così non sembrerebbe esserci nulla di strano. Eppure, questa volta la gara è stata meno scontata del solito a causa della pioggia ...Le prime fasi di gara Allo spegnimento dei semafori Maxscatta più veloce di tutti, ... Il leader della gara, partito con mescola media,il ritmo che è molto più basso rispetto alle ...Alonso è andato in maggiore sofferenza nel secondo settore, per poi essere in linea con... parte della decisione deriva anche da una strategia di sviluppo frazionata, che adi Vasseur ...

F1 GP Spagna, Gara: Verstappen detta legge, Ferrari triste Corse di Moto

Una pole facile facile quella di Max Verstappen nel GP di Spagna. Per lui è la numero 24 in carriera, la quarta nel 2023 su sette qualifiche disputate (le altre due al compagno Sergio ...Il campione del mondo olandese partirà domani dal palo, nessuno in grado di infastidirlo: Sainz, in prima fila con la Ferrari, è a mezzo secondo. Sprofondo rosso per Leclerc, penultimo ...