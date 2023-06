Verona sconfitto dal Milan nel finale | ma al 90’ va allo spareggio

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilvince 3-1 contro il, con doppietta di Rafael Leao nel. Ma per l’Hellas tutto si decide oltre il 90?: il rigore di Dybala in Roma-Spezia (vedi articolo) dà speranze salvezza con locoi liguri. SALVEZZA SU DUE CAMPI – Ilsapeva già da ieri di chiudere al quarto posto. Lo fa comunque vincendo, 3-1 contro ilche avrà un epilogo: locon lo Spezia. Nonostante le necessità di classifica siano solo dell’Hellas sono i rossoneri ad avere le migliori occasioni nel primo tempo, come un tiro di Theo Hernandez sul quale Lorenzo Montipò si oppone. Proprio in chiusura di frazione ingenuità di Cyril Ngonge, che tocca Brahim Diaz appena dentro l’area. L’arbitro inizialmente fa proseguire, poi dà rigore al VAR. Trasforma Olivier ...