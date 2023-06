Verona e Spezia si giocheranno lo spareggio per rimanere in Serie A

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Sarà unotraa decidere la terza retrocessione dopo quelle di Samp e Cremonese. I liguri sono stati infatti 2-1 all'Olimpico dalla Roma e gli scaligeri hanno ceduto 3-1 a San Siro con il Milan. Le due squadre restano quindi appaiate al terz'ultimo posto con 31 punti. Lodi dovrebbe tenere in campo neutro domenica 11 giugno ma la data è da confermare. Milan-Il Milan chiude il proprio campionato battendo ile costringendolo allosalvezza con lo, in virtù della contemporanea vittoria della Roma in un finale pazzo contro la formazione ligure. A San Siro finisce 3-1 grazie alla decisiva doppietta di Leao, dopo che Faraoni era riuscito a recuperare il momentaneo vantaggio di Giroud ...

Serie A, Milan e Roma mandano Verona e Spezia allo spareggio salvezza. Juve in Conference - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA (ITALPRESS) - La Roma si qualifica alla prossima Europa League, lo Spezia si giocherà la salvezza nello spareggio contro il Verona. Senza lo squalificato Mourinho (per lui ...Un calcio di rigore di Dybala in extremis permette alla Roma di battere lo Spezia e assicurarsi un posto nella prossima Europa League.