Vergogna ad Ajaccio | aggredito giovane tifoso del Marsiglia | ha 8 anni ed è malato di cancro

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Episodio vergognoso in Francia nel corso del match tra, valevole per la 38^ e ultima giornata di Ligue 1 2022/2023. Sulle tribune, i tifosi della squadra di casa hanno infattiun bambino di 8, solamente perché vestiva la maglia del. Il piccolo, di nome Kenzo edi, è stato prima insultato e poi spinto per terra da alcune persone, che hanno quindi anche colpito suo papà con due pugni al volto. “Gli hanno strappato la maglia e l’hanno bruciata, siamo sotto shock” ha raccontato la mamma ai microfoni di ‘France Bleu Provence‘. Un episodio di unainaudita che l’ha immediatamente condannato, prendendone le distanze attraverso una nota. La Procura di ...