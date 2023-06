Venier | “Signora | suo figlio è un mostro!” Poi | una repentina retromarcia con le scuse

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 4 giugno 2023) Nel corso della 38esima puntata del suo show Domenica In, la conduttrice Maraha aperto il programma con un pensiero emozionante e toccante sull’assassinio di Giulia Tramontano, una giovane madre incinta. L’incidente, che ha anche visto la morte delnon ancora nato di Tramontano, Thiago, ha profondamente scosso l’intera nazione, incluso. Il pensiero di Marasu Giulia Tramontano e il suo bambino Mara, rinomata per la sua empatia e la sua capacità di connettersi con il pubblico, ha espressamente condiviso il suo profondo cordoglio per la morte tragica di Tramontano e del suo bambino non nato. Con un tono carico di emozione, ha inviato un abbraccio alla famiglia di Tramontano a nome di tutti i partecipanti di Domenica In. Ha espresso il suo affetto per i familiari ...