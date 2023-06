Venier interviene dopo la polemica e spiega le sue parole | “Se ho sbagliato le chiedo scusa”

Leggi su biccy

(Di domenica 4 giugno 2023) Come tutte le altre trasmissioni, oggi anche a Domenica In hanno affrontato il caso di Giulia Tramontana e Alessandro Impagnatiello. Maraha commentato ledella madre dell’assassino (‘mio figlio è un mostro’) dicendo che la signora ha ragione. Da quel momento è scoppiata unasui social e il nome di Mara è finito in tendenza su Twitter. Per questo motivo la presentatrice è intervenuta ed hato meglio il suo discorso. Lazione e le scuse pic.twitter.com/6js0KpefpR — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 4, 2023, lazione: “, ma non volevo mancarle di rispetto”. “Mi hanno riferito che sono nate già molte polemiche e io volevo smorzarle subito, perché non mi appartengono ...