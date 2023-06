Vela | Allianz Regatta 2023 | Alessio Spadoni centra il podio nell’ILCA 7 dopo la Medal Race

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Laè andata ufficialmente in archivio nelle acque olandesi di Almere e Lelystad con lo svolgimento dellee delleSeries valevoli anche per la seconda tappa stagionale della World Cup diolimpica. Buone notizie in chiave azzurra per quanto riguarda il singolo maschile ILCA 7, conche è riuscito ad agguantare in extremis il terzo gradino delprecedendo di una posizione (8° contro 9°) il padrone di casa neerlandese Willem Wiersema nellae recuperando così proprio i 2 punti che lo separavano dalla top3 nella generale. Trionfo per l’olandese Duko Bos con 11 punti di margine sul finlandese Valtteri Uusitalo e 26 sul ...