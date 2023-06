Va bene l’intelligenza artificiale ma l’oro è l’oro e le banche centrali ne comprano sempre di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Vecchio e nuovo si intersecano quotidianamente sui mercati finanziari e nell’economia mondiale ma non è ancora detto se in futuro il secondo spiazzerà completamente il primo. Dopo il boom delle criptovalute durante i lockdown, nell’ultimo anno le cose sono cambiate: la capitalizzazione di mercato globale è passata da 2.250 miliardi di dollari a 798 miliardi, un calo del 64,5 per cento. Ciononostante, da qualche mese lesi sono tuffate nella tecnologia AI, utilizzandoper ottimizzare il portafoglio dei clienti, migliorare l’allocazione delle risorse o vincere in borsa. Diverso il comportamento delleche durante lo stesso periodo hanno ricominciato ad accumulare riserve in oro e lo fanno acquistando il metallo giallo sul mercato mondiale, vuoi ...