App bloccata in Italia - L'applicazione usata dalla americana non è sconosciuta in Italia. Anzi: nel febbraio 2023 il Garante della privacy ne aveva bloccato l'utilizzo perché 'presenta ...

Usa, 36enne "sposa" un uomo creato dall'intelligenza artificiale: "Non mi giudica ed è protettivo" TGCOM

La donna, madre single di New York, stanca delle delusioni d'amore ha realizzato con l'app Replika il marito perfetto: "Con lui chatto moltissimo, la vita insieme a lui è bellissima" ...