Uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa | fermata la compagna

(Di domenica 4 giugno 2023) È statoin, a Fabriano, in provincia di Ancona, con una: per la morte dell’, un operaio di 60 anni, è statadai carabinieri la suae convivente di 50 anni. A dare l’rme dopo il ritrovamento del cadavere nell’abitazione della coppia in Via Castelli, la sera del 3 giugno, sono stati i parenti della vittima. Il 60enne sarebbe stato feritocon un corpo contundente. Le forze dell’ordine hanno anchee sequestrato quella che presumibilmente è l’arma del delitto: secondo quanto riportato da alcuni media locali si tratterebbe di un abatjour. Sarà però l’autopsia disposta dal pm a stabilire le ...

Uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, a Fabriano, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa. La sua compagna convivente è stata fermata per omicidio.

