Uomo di 60 anni trovato morto in casa | fermata la moglie per omicidio

Undi 60è stato trovato morto in casa, a Fabriano, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa e la sua compagna convivente, una donna di circa 50, italiana, è stata fermata dai ...Giallo a Fabriano , in provincia di Ancona , dove undi 60è stato trovato morto in casa con una ferita alla testa: la sua compagna e convivente, una donna italiana di circa 50, è stata fermata dai carabinieri per omicidio. A dare l'...Undi 60è stato trovato morto in casa, a Fabriano, in provincia di Ancona , con una ferita alla testa e la sua compagna convivente, una donna di circa 50, italiana, è stata fermata dai ...

Incendio in una palazzina a Roma, morto un uomo di 80 anni, tre feriti gravi, 100 sfollati. ... Il Sole 24 ORE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Fabriano, 60enne ucciso con un colpo alla testa: fermata la compagna per omicidio ...Giallo a Fabriano, in provincia di Ancona, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con una ferita alla testa: la sua compagna e convivente, una donna italiana di circa 50 ...