Uno scippo esplosivo al Real Madrid Inter | primo colpaccio sul mercato | Chi arriva

(Di domenica 4 giugno 2023) Chiuso il campionato con un terzo posto, l'si concentra sulla partita della vita: la finalissima di sabato prossimo, 10 giugno. Ci si gioca la Champions League contro il Manchester City, oggi forse la migliore squadra al mondo. Simone Inzaghi, ovviamente, ci crede. Non potrebbe essere altrimenti. La concentrazione è massima, così come la tensione. Ma i nerazzurri non possono scordare il. E così, iniziano a muoversi. E stando alle indiscrezioni, sarebbe già pronto un. Si parla della difesa: il club sarebbe molto vicino a José Ignacio Fernandez Iglesias, più noto come Nacho, difensore di assoluto livello e in forza al. Secondo quanto trapela dalla Spagna, Nacho non dovrebbe rinnovare il contratto con i Blancos, la cui scadenza è imminente, il 30 giugno. Dunque ...

Tentatoa danno di un'anziana, paura a Scafati , una settimana fa, al confine con Pompei, quando due persone in sella adscooter hanno tentato di strappare la catenina ad una donna che passeggiava ......altro che ipotizzava 'barricate' in caso di definanziamento addirittura ha preso le distanze da... in trincea per una ultima e necessaria battaglia civile contro loe/o le conseguenze dello ......altro che ipotizzava 'barricate' in caso di definanziamento addirittura ha preso le distanze da... in trincea per una ultima e necessaria battaglia civile contro loe/o le conseguenze dello ...

Commerciante sventa lo scippo e scoppia la lite in via Campo di Marte PerugiaToday

I poliziotti sono intervenuti in via Nazario Sauro angolo via Marino Turchi, per una segnalazione di un uomo fermato dopo aver sottratto un telefono. Gli operatori, giunti sul posto, hanno il 28enne m ...Scafati, tentano scippo in strada: anziana reagisce. Un episodio denunciato ai carabinieri, con la donna che ha fornito una descrizione ...