Taiwan tienea lume di candela a Taipei nel 34 anniversario della sanguinosa repressione in piazza Tiananmen. 4 giugno 2023L'attivista teneva in manopiccola candela a led e due fiori nella tradizionalea Victoria Park. Accusati di "azioni dirompenti", disturbo dell'ordine pubblico e sedizione. La ......vita allaa lume di candela in ricordo delle vittime. L'ex colonia britannica è stata a lungo l'unica città cinese a commemorare pubblicamente la sanguinosa repressione. Ieri, tuttavia, in...

Una veglia a lume di candela a Taipei per il 34esimo anniversario di Tienanmen - Mondo Agenzia ANSA

La polizia di Hong Kong ha arrestato la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino del 4 giugno 1 ...Ricorre quest’anno il 10° anniversario della beatificazione di Odoardo Focherini. Tanti gli appuntamenti in calendario tra iniziative culturali e celebrazioni religiose. Martedì alle 18.30 in Cattedra ...