Un volo inspirato

(Di domenica 4 giugno 2023) In genere, quando SpaceX invia in orbita una navicella spaziale Crew Dragon, questa è diretta verso la ISS per consegnare astronauti e merci, è un a/r molto veloce. Invece Ispiration4 è stata, finora, l'unica missione che ha portato civili nello spazio, da soli, per la durata di quasi tre giorni.