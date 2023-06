Se il modulo di rete è, potrebbe causare problemi di connessione o la mancanza di. In questi casi, potrebbe essere necessario rivolgersi al produttore del telefono per la ......Fino A 10m L'altoparlante bluetooth di connessione stabile grazie alla trasmissione del... Se hai ricevuto un prodottoo danneggiato consulta la nostra pagina d'aiuto sulla Garanzia ......clienti di Amazon e chiedere spiegazioni o richiedere il rimborso per il prodottoo non ...pratica scorretta non dovrebbe essere tollerata e le denunce lanciate contro Amazon sono un...

Un segnale difettoso, poi la carambola tra tre treni: il bilancio sale a 288 morti Today.it