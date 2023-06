(Di domenica 4 giugno 2023) La famosa avenue desdi Parigi si è trasformata oggi in un'aula gigante all'aperto per ospitare 'La più grande dettatura del mondo'. Ideato dal Comité- Elysées, questo evento ...

Il famoso viale trasformato in aula all'aperto con 1.700 partecipanti

Un dettato sugli Champs-Élysées, si tenta il record Agenzia ANSA

La famosa avenue des Champs-Élysées di Parigi si è trasformata oggi in un'aula gigante all'aperto per ospitare 'La più grande dettatura del mondo'. (ANSA)