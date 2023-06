Ultimo giorno di lezione | per quasi tutti gli studenti prossima settimana Gli impegni continuano per esami terza media e Maturità

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 4 giugno 2023)dipergli. Gliperò non terminano per coloro che dovranno svolgere l'esame dio di. Tanto meno per docenti e personale ATA: tra scrutini e attività legate aglidi Stato. L'anno scolastico terminerà il 31 agosto. L'articolo .