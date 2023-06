Ultime Notizie Serie A | Napoli e l’idea Mancini per la panchina | Antonini su futuro Ibra

(Di domenica 4 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Milan,e le parole suLe dichiarazioni dell’ex difensore rossonero sull’addio dello svedese., per laDe Laurentiis chiamaIl presidente, a sorpresa, pensa al Ct dell’Italia per il dopo Spalletti. PlayoffB: il Cagliari raggiunge il Bari in finale Il Cagliari pareggia 0-0 allo Stadio Tardini contro il Parma: la squadra di Ranieri raggiunge così la finale dei playoff diB. Torino, Juric: «Dobbiamo alzare il livello, parleremo con la società» Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la sconfitta dei granata all’ultima ...

Un morto e 14 feriti: è il bilancio, purtroppo solo provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un bus con a bordo 38 passeggeri. Il bus è finito in una scarpata, ...... Inter e Roma) e Armand Laurienté CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Colpita zona residenziale a Dnipro, almeno 13 feriti Sky Tg24

"Sei sola Roma mia. Defraudata, attaccata, abbandonata. Dopo una serata in cui tutto il calcio italiano è stato preso a schiaffi in una finale europea c’è spazio solo per le critiche ai tifosi e a ...Saliranno ancora o finalmente scenderanno Il parere di alcuni ben informati addetti ai lavori ci aiuta a decidere se cambiare l'auto o aspettare ...