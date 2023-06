Ultime Notizie Roma del 04-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura Michele droni russi uccidono sempre più civili molti sono bambini ieri nella periferia di Danny per un razzo accentrato un edificio a due piani prendo 22 persone tra cui 5 minorenni questa mattina dalle stesse macerie state stato il corpo di una bambina di 2 anni 4 civili sono morti gli altri 8 sono rimasti feriti sempre ieri sulla regione di Donetsk le porte di difesa aerea Ucraina hanno fatto sapere di aver battuto nella notte 4 metri da crociera tu sei e per droni kamikaze su cinque lanciati contro l’Ucraina i due missili da crociera russi hanno colpito l’aeroporto le porte di chi è più niente Stanno intensificando gli attacchi di droni a sud verso Sebastopoli la Crimea torniamo in Italia un automobilista è morto e 14 ...