Ultime Notizie Roma del 04-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in un un’apertura di giornale il corpo di una bambina di 2 anni è stato estratto dalle macerie di un edificio alla periferia della città di Denise ho colpita ieri sera da un attacco russo Lo ha reso noto il governatore della Regione come riportano i media nazionali il numero dei feriti dell’attacco è salita 22 le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti i missili i droni che la Russia ha lanciato Contro chi è se la notte scorsa ha reso Noto su telegram del capo dell’amministrazione militare della capitale più di 4 mila residenti della Regione busta di belgorod sono stati trasferiti in centri di accoglienza reso Noto su telegram il governatore della Regione torniamo in Italia un morto e 14 feriti il bilancio provvisorio di grave incidente stradale nel quale sono rimasti ...