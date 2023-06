Ultime Notizie Roma del 04-06-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un 14 feriti è il bilancio provvisorio di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un autobus con a bordo 38 passeggeri finito in una scarpata e cinque auto la tragedia avvenuta alle 4 sull’autostrada A16 Napoli Canosa in direzione Napoli all’altezza del comune di vallesaccarda al km 101 sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda Bisaccia Avellino con autogru i feriti sono stati trasportati e ad Avellino Benevento Ariano Irpino altri ospedali sul luogo dell’incidente giunta anche una me li ambulanze i pompieri stanno sollevando l’autobus per recuperare eventuali altri passeggeri ride missilistico Russo Sud unipro morta una bimba di 2 anni 22 i feriti Mosca attacchi su belgorod del consigliere sicurezza ucraino danilov Putin è Satana non ...