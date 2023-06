Ultime Notizie Roma del 04-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scontro fra treni in India unica tombe deraglia un treno passeggeri in viaggio nella notte una decina di carrozza investita dal treno che arrivava in direzione opposta i morti sono più di 280 almeno Novecento i feriti le modalità dell’incidente Al momento sono poco chiare i tipi di Milano Angelo Minerva convalidato il fermo è disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro impagnatiello accusato di aver ucciso il Giulia Tramontano la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza accoltellata più volte sabato sera scorso nel loro appartamento di Senago nel Milanese il trentenne Reo confesso è stato interrogato ieri mattina nel carcere di San Vittore risponde di omicidio volontario aggravato occultamento di cadavere interruzione di gravidanza 6 consenso esclusa ...