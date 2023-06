Ultime Notizie – Manchester City batte United 2-1 e vince FA Cup

(Di domenica 4 giugno 2023) Secondo trofeo stagionale per ildi Pep Guardiola che dopo la Premier Leagueanche la FA Cup, imponendosi in finale sui cugini delper 2-1. Rete subito in avvio di gara, dopo appena 13 secondi, di Gundogan, poi pareggio su calcio di rigore di Fernandes al 33? e gol decisivo sempre di Gundogan al 51?. Ilpunterà ora al Triplete con la Champions League: il 10 giugno è in programma la finale contro l’Inter a Istanbul. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Guerra Ucraina Russia, news. Colpita zona residenziale a Dnipro, almeno 13 feriti

