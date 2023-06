Ufficiale | è stato esonerato | nuovo terremoto in Italia

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 giugno 2023) Arriva la notizia dell’esonero del tecnico. Fatale un finale di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il finale di stagione, come al solito, porta con se grandi rivoluzioni. C’è chi ha ottenuto il massimo possibile da questo campionato, chi, pur dovendo ridimensionare i propositi della vigilia, ha comunque potuto abbozzare un sorriso e infine chi, di fronte all’impietosa classifica ne ha fatto le spese in prima persona. Stiamo parlando del Pisa che, con un comunicato apparso sui canali ufficiali del club, chiude il rapporto con il tecnico Luca D’Angelo. Assieme a lui addio anche al suo staff. D’Angelo paga una stagione al di sotto della aspettative che, nella parte finale, ha visto il Pisa incappare in una lunga striscia negativa che è costata la possibilità di disputare i play-off. Non certo un risultato finale ottimale per un club che, solo l’anno scorso, perdeva la ...