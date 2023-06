Udinese-Juventus | le probabili formazioni

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte dei due allenatori Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte dei due allenatori.: Silvestri, Abankwah, Perez, Guessand, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Thauvin, Nestorowski. All. Sottil: Szczesny, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri

Dove vedere la partita La partita tra, in programma alla Dacia Arena alle ore 21, verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv ...Questa sera alle 21 lasfida l'alla Dacia Arena per l'ultima giornata di Serie A: ecco la probabile formazione di ...L'ultimo impegno ufficiale contro l'potrebbe rappresentare la classica quiete prima della tempesta per la. I bianconeri, infatti, potrebbero provvedere ad un cambio radicale della ...

Allegri Juve: confronto nelle prossime ore Ultima partita di campionato per la Juventus contro l’Udinese nel tentativo di fare risultato e sperare in un passo falso di Roma o Atalanta per poter ...Allegri non potrà contare su Vlahovic, Pogba, Fagioli e Bremer. In attacco agiranno Chiesa e Milik. Udinese in piena emergenza ...