Udinese-Juve 0-1 LIVE | Chiesa la sblocca alla Dacia Arena

(Di domenica 4 giugno 2023), il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

che potrebbe valere la Conference League in caso di squalifica dellada parte dell'Uefa. Dopo ... Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51,* ...Ormai il destino sembra segnato per Massimiliano Allegri: l'erede per la panchina della Juventus è clamoroso Dopo le numerose polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane si ...

18' - Di Maria si rialza, a fatica, e continua a giocare. 17' - Contrasto veemente di Udogie su Di Maria che resta a terra. 15' RABIOT VICINISSIMO AL GOL!! - Azione tutta ...La Juve affronta l’Udinese, nel match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/23. Sarà il fischietto di Guida a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Tolfo, con Pez ...