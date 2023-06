Udinese-Juve 0-1 | decide Chiesa | bianconeri in Conference

(Di domenica 4 giugno 2023) Alla Dacia Arena, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League contro la, i rossoneri giocano per ... Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51,* ...... che potrebbe valere la Conference League in caso di squalifica dellada parte dell'Uefa. Dopo ... Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51,* ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...

Udinese-Juve, la probabile formazione di Allegri La Gazzetta dello Sport

Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...Udinese-Juve 0-1, Chiesa decide il match della Dacia Arena e permette ai bianconeri di chiudere con un successo, ma è settimo posto.