...passata, i russi hanno colpito Nikopol con l'artiglieria. Per il presidente Volodymyr Zelensky sono molte le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Gli attacchi aerei russi sull'...... in una località imprecisata dell'. Nel post su Telegram: "Grazie alla nostra difesa aerea, ... "La scorsa, il nemico ha lanciato 2 attacchi missilistici sulle regioni di Donetsk e ...Trenta attacchi aerei e 56 di terrà contro le posizioni delle truppe ucraine e gli insediamenti popolati. Questo il bilancio nel rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'alle 06:00 di oggi 4 giugno. "Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato due attacchi missilistici sulle regioni di Donetsk e Dnipropetrovsk, in particolare, utilizzando il sistema missilistico ...

Ucraina, notte di attacchi con droni e missili. A Dnipro uccisa bimba di 2 anni Adnkronos

UCRAINA - Trenta attacchi aerei e 56 di terrà contro le posizioni delle truppe ucraine e gli insediamenti popolati. Questo il bilancio nel rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ...