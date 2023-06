Ucraina | il Cremlino contro Francia e Germania per la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev

...all'interno del territorio russo mentre il ministro degli Esteri britannico Cleverly sostiene che l'ha diritto a colpire oltre confini: "È autodifesa". Secondo gli analisti, ilha ...... mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che la Francia darà all'missili ... ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, a un giornalista del canale televisivo Rossiya - ...Prigozhin svela il bluff delGladkov ha riferito che durante la notte ci sono stati attacchi dell'artiglieriacontro Shebekino - dove ieri sono morte due donne - e Volokonovski, dove ...

Ucraina: Cremlino, Putin aperto a raggiungere obiettivi con mezzi pacifici - LaPresse LAPRESSE

I militanti contro Mosca hanno preso in ostaggio due soldati russi da offrire come moneta di scambio per ottenere un incontro con il governatore della regione russa ...Mosca afferma di aver colpito aeroporti militari ucraini con armi a lungo raggio. Bombe su Dnipro. Kiev: i piani amano il silenzio, non ci sarà l'annuncio dell'inizio della controffensiva (ANSA) ...