Ucraina | guerra arriva in Russia | “Attacchi con armi e mezzi Usa”

Nel frattempo, nella regione russa di Belgorod , al confine con l', sono continuati i raid, causando vittime civili e feriti. Circa 600 bambini sono stati evacuati dalla regione per ...La cooperazione tra paesi si e fatta più difficile, soprattutto dopo che lascatenata dalla Russia in, con tutte le perdite e le sofferenze che essa sta comportando, ha diviso ..."Se non riceveremo un segnale a Vilnius, credo che non abbia senso che l'partecipi a questo ... Questo non è un quadro o un museo; è unavera e sanguinosa". "L'esercito di Putin continua ...

Zelensky: "Pronti alla controffensiva". Il generale Usa Petreus: "Sarà impressionante" - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America RaiNews

La pace in Ucraina deve essere "giusta": Non "di resa". Lo ha affermato l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, commentando un piano proposto oggi dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subian ...Zelensky: «L’attacco russo è un atto di terrorismo». Prigozhin: «Le fazioni interne al Cremlino stanno distruggendo la Russia» | Le notizie sulla guerra di domenica 4 giugno, in diretta ...