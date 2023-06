Ucraina | bombe su Vovchansk e Ivashky A Dnipro uccisa bimba di 2 anni

(Di domenica 4 giugno 2023) Kiev, 4 giu. (Adnkronos) - Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Guryiv con carri armati econ elicotteri. Ancheè stata pesantemente bombardata. Ad affermarlo è il capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv Oleh Syniehubov secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda'. Al momento non si registrano vittime ma due case sono state parzialmente distrutte. Nel villaggio di Gur'iv Kozachok, distretto di Bohodukhiv, è stata danneggiata pesantemente la Casa della Cultura. "Continuano gli attacchi notturni sul territorio dell'con droni e missili da crociera su strutture militari e infrastrutture critiche", fanno sapere le forze armate ucraine. La notte scorsa le forze di difesa aerea dell'Aeronauticahanno distrutto quattro missili da crociera russi e tre droni d'attacco. Nella ...

Bombe su Belgorod, 8 feriti. Mosca: respinto tentativo invasione ucraina TGLA7

Il corpo di una bambina di due anni è stato estratto dalle macerie di un edificio alla periferia della città ucraina di Dnipro colpita ieri sera da un attacco russo ...