Ucciso dalla convivente a colpi di abat jour Rintracciata e arrestata la donna | L’ho colpito per difendermi

(Di domenica 4 giugno 2023) Diverse ferite al volto e alla testa non hanno lasciato scampo a Fausto Baldoni, operaio 60enne residente a Fabriano trovato morto in casa, in via Castelli, dai carabinieri ieri sera. La sua compagna, che ora si trova in stato di fermo per omicidio volontario lo avrebbeto, sembra con uno una lampada, durante una lite e poi si è allontanata dall’abitazione. I militari, che erano entrati con l’aiuto dei vigili del fuoco, l’hannoin una delle strade di Fabriano. “Non c’era nessuna intenzione di ucciderlo. Si è solo difesa”, afferma l’avvocato Franco Libori, legale delladi 51 anni. Lei è stata sentita dai carabinieri del Nucleo Investigativo nella caserma di Fabriano. Ai militari ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta poco credibile, tanto che il pm Daniele Paci ...

Ucciso dalla convivente a colpi di abat jour. Rintracciata e arrestata

La donna, 49 anni, al momento si trova in carcere a Pesaro, a Villa Fastiggi, un rapporto complesso, complicato, una storia lunga più di due decenni terminata in tragedia ...Nel 2017 sparò all'auto di tre banditi in fuga uccidendo il conducente: l'ex guardia giurata Massimo Zen dovrà scontare 9 anni e 2 mesi in carcere ...