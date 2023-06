Tuttosport – “Abbiamo onorato la gara contro una grande squadra”

(Di domenica 4 giugno 2023) 2023-06-04 01:49:19 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: EMPOLI – Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha commentato in conferenza stampa l’ultima partita della stagione, giocata e persala Lazio. Il tecnico toscano ha dichiarato: “La miaha fatto il massimo anche stasera e non ha regalato nulla alla Lazio, i ragazzi mi sono piaciuti per mentalità. La partita è stata giocata al massimounache ha fatto un campionato impressionante. Oggi sul palleggiofatto bene, ci è mancata qualità nell’ultimo passaggio“. Poi sulla stagione appena conclusa ha aggiunto: “La nostra è stata un’annata dispendiosa, siamo andati a curare molti dettagli anche dal punto di vista mentale. Dovevamo fare risultati ed esperienza, nei ...

Non è stato facile oggi perché il meteo era incostante, però alla finefatto un buon lavoro. La prima fila di Sainz è una buona ricompensa, ora c'è da capire cos'è successo a Lecler c" . ..., lui lo sa, neparlato e dipende da lui. L'altra priorità è un centrocampista da far giocare davanti alla difesa, poi ce ne sono altre ma queste sono le più importanti. Dell'offerta dovete ...... "Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che volevamo, ma orgogliosi di sapere chedato tutto per questi bellissimi colori. Grazie alle persone che ci hanno sostenuto dal primo giorno! ...

La Lazio di Sarri batte l'Empoli e chiude seconda. Vince anche la Cremonese Tuttosport

La Monferrato Basket fa sua Gara 3, manca un ultimo tassello per completare la missione salvezza. Appuntamento lunedì alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris ...BARCELLONA - Frederic Vasseur ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche al Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento stagionale della Formula 1. Il team principal della Ferrari ha prova ...