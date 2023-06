«Tuo figlio è un mostro» | le scuse di Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello | «Sta affrontando un dolore enorme | le sono vicina»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023)si è scusata con ladi, dopo aver detto, in diretta televisiva nel corso del suo programma Domenica In, che il, reo confesso dell’assassinio della compagna incinta Giulia Tramontano, «è un». «Non volevo essere critica – ha sottolineato la conduttrice di Domenica In – nei confronti della famiglia di. Ho visto l’intervista dellaa La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa poverasoffrire in questo modo. Se ho sbagliato chiedo scusa,anchesua famiglia. Staun: mi ha devastato dal ...