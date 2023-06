TUDUM 2023 | il programma dell’evento Netflix

(Di domenica 4 giugno 2023)è la nuova edizionedidedicato a tutti i fan: quest’anno sarà in diretta streaming dal Brasile il 17 giugnoè la nuova edizione di un evento chededica ogni anno ai fan insieme al partnere quest’anno, dopo due anni di trasmissione da remoto, torna in diretta e visibile in streaming tramite il canale youtube dedicato all’avento. Scopriamo insieme il trailer e ilufficiale di questa iniziativa, dalla quale seguiranno tantissime novità per i fan dei cinema e delle serie TV. L’evento,sarà il 17 giugno in diretta da San Paolo in Brasile, con tantissimi ospiti in presenza e tante altrei novità e interventi. Vediamo il ...

Netflix ha ufficialmente confermato che, l'evento globale a cadenza annuale pensato per i fan, ritornerà più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale,sarà presentato in diretta streaming davanti a migliaia di fan a San Paolo del Brasile , raggiungendo il pubblico di tutto il mondo il 17 giugno alle 22.30 . Tutti i fan di Netflix sono ...- Pubblicità - A grande richiesta dei fan!: un evento globale per i fan ritorna più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale,sarà presentato in diretta streaming davanti a migliaia di fan a San Paolo del Brasile, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo il 17 giugno. Tutti i fan di Netflix sono invitati a ...Torna, l'evento Netflix per scoprire tantissime notizie, esclusive e anteprime! Tra gli ospiti Henry Cavill, Gal Gadot e Chris ...

TUDUM 2023: Netflix annuncia con un trailer l'evento globale per i ... Justnerd.it

Tudum 2023 è l'evento Netflix dedicato ai fan, che quest'anno sarà in diretta streaming dal Brasile: scopriamo insieme il programma e la data ...a grande richiesta dei fan! Tudum: un evento globale per i fan ritorna più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale, Tudum 2023 sarà presentato in diretta streaming davanti a migliaia di ...