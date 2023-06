TS – ma il 2023 è eccezionale

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 giugno 2023)-06-04 15:11:33 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Smette di giocare proprio sul più bello, Antonio Sanabria: il paraguaiano scende dall’altalena, e dopo una serie che non pareva avere più fine si ferma. Dalla Juve in avanti, dal 28 febbraio e fino al 21 maggio, il centravanti aveva sempre segnato in una partita, saltando poi la successiva. Un percorso da 7 gol ai quali vanno aggiunti gli altri di inizio stagione più quelli residui del: il totale porta a 12, una lunghezza in più rispetto al record precedente. Ma al tempo, era il 2015-16, Sanabria giocava in Spagna con lo Sporting Gijon. La piccola impresa ora è riuscita in Italia, là dove l’attaccante si era visto appiccicarsi addosso l’etichetta di calciatore che fa giocare bene la squadra, ma al dunque non la butta dentro. È arrivata con quel Toro dove era stato Davide Nicola ...