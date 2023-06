Truffe agli anziani | allarme ad Ischia | l’allerta della polizia

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAdc’è preoccupazione per i truffatori di, tornati a colpire come le scorse estati: dopo un ennesimo raggiro sventato ieri ladi Stato ha diffuso una allerta attraverso le parrocchie ed i media locali per mettere in guardia glida questo rischio. Proprio gli agenti del commissariato isolano hanno evitato ieri che un’altra donna anziana fosse derubata dei suoi averi da due giovani truffatori sbarcati in mattinata sull’isola e che avevano provato a derubare anche altre persone. Gli uomini del vice questore Ciro Re stavano già perlustrando l’isola dopo aver ricevuto notizie preoccupanti su una vera e propria banda imbarcatasi alla volta dell’isola verde per mettere a segno quanti piùpossibili: quattro volanti stavano monitorando le strade ...

... si va dritti al Dicastero della Fede dove la relazione verrà soppesata in baseaccertamenti ... Ma quali sono i criteri utilizzati per smascherare le bufale e le(che in questi campi sono ...Parliamo dellevia telefono in danno degli anziani . Un malcostume letteralmente esploso ... fra le tante, una tra le più 'efficaci' è quella ricostruita in una serie di indagini relative...... finalizzato a informare e sensibilizzare i partecipanti sui pericoli legati allein danno ...i rappresentanti del commissariato hanno invitato tutti i partecipanti a non aprire la porta...

Truffe agli anziani, allarme ad Ischia - Campania Agenzia ANSA

Proprio gli agenti del commissariato isolano hanno evitato ieri che un'altra donna anziana fosse derubata dei suoi averi da due giovani truffatori sbarcati in mattinata sull'isola e che avevano provat ...Ad Ischia c'è preoccupazione per i truffatori di anziani, tornati a colpire come le scorse estati: dopo un ennesimo raggiro sventato ieri la Polizia di Stato ha diffuso una allerta attraverso le parro ...