Trovato il cadavere in un camion della raccolta rifiuti

(Di domenica 4 giugno 2023) A Roma è statoil corpo di un uomo di 61 anni. Ilè stato scoperto all'interno di unper ladei, in via Marco Stazio Prisco, nella zona di Torrespaccata. ...

A Roma è statoil corpo di un uomo di 61 anni. Ilè stato scoperto all'interno di un camion per la raccolta dei rifiuti, in via Marco Stazio Prisco, nella zona di Torrespaccata. Accanto al...Uomomorto in un camion per la raccolta rifiuti. Come riporta 'TgCom24', l'allarme è stato ... ilnon presentava alcun trauma né alcuna lesione. L'uomo, 61 anni, era residente di ...Omicidio a Fabriano, la vittima è un operaio di 60 anni, Fausto Baldoni. Ilè stato rinvenuto ieri sera, intorno alle 20, nell'abitazione. La presunta assassina è la sua compagna, Alessandra Galea, di 51 anni, attualmente in stato di fermo con l'accusa di omicidio ...

Varese, trovato cadavere nel Lago Maggiore - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

A Roma è stato trovato il corpo di un uomo di 61 anni. Il cadavere è stato scoperto all'interno di un camion per la raccolta dei rifiuti, in via Marco Stazio Prisco, nella zona di Torrespaccata ...Mistero a Roma: un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno di un camion dei rifiuti con una siringa accanto. Indagano i carabinieri ...