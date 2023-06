(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Niente da fare per Lorenzo, ultimo italiano a congedarsi dal Roland Garros dopo la sconfitta di oggi di Lorenzo Sonego. Nel suo primo match controal meglio dei cinque set, l'azzurro ha dovuto cedere il passo al numero uno del mondo. Lo spagnolo ha vinto in tre facili set 6/3-6/2-6/2 e adesso è nei quarti di finale dove incontrera' il vincente del match tra Tsitsipas e Ofner. La sconfitta di Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego non è riuscito a trascinare l'ennesima partita sul piano della battaglia pura e si è arreso a Karen Khachanov in 'soli' quattro set (1-6 6-4 7-6 6-1). Un po' di amaro in bocca resta visto che l'azzurro aveva dominato il primo set mettendo in pratica il miglior tennis della sua vita: e che nel tiebreak del terzo set era in vantaggio 4-0, e ha ricondotto l'avversario nella partita mettendo fuori un dritto a ...

Ci si aspettava di più da Musetti oggi maè decisamentepiù forte. Chi ha sicuramente deluso è stato Sinner , eliminato a sorpresa al secondo turno: l'altoatesino avrebbe dovuto ...Musetti ci prova maforte, l'azzurro deve sudare per ogni punto e quello successivo è un nuovo problema. Lo spagnolo si porta avanti di un doppio break. Dopo un'ora e mezza di gioco ..."Per un set e mezzo giocavabene: davvero non sapevo cosa fare". Le parole del vincitore, Karen Khachanov, sono la ... Zverev, Djokovic ed). Per il piemontese era invece la sesta presenza ...

Troppo Alcaraz per Musetti AGI - Agenzia Italia

Dura sconfitta per Lorenzo Musetti con il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz. Per lo spagnolo secondo quarto in carriera a Parigi ...Finisce senza i fuochi d'artificio che in tanti si aspettavano il confronto principe della domenica. Carlos Alcaraz concede poco e nulla a Lorenzo Musetti: 6-3 6-2 6-2 in favore del numero 1 del mondo ...