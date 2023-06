Tre adolescenti catturano un cigno nello stagno del parco cittadino | lo uccidono | poi lo cucinano e lo mangiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Solo una “bravata”. Così l’hanno definita i responsabili, tre. Cosa hanno fatto? Hanno catturato, ucciso e mangiato uno dei cigni dellodel Goose Lake Park di Manlius, cittadinaStato di New York. A riferire la vicenda è il New York Times che sottolinea come il povero animale fosse considerato il simbolo della cittadina, una vera attrazione turistica locale. Faye, così si chiamava il piccolo, è scomparso nottetempo insieme ai suoi cuccioli: la loro assenza non è passata inosservata e la polizia ha iniziato subito ad indagare. Non c’è voluto molto agli inquirenti per individuare i responsabili: messi alle strette, i tre ragazzi hanno confessato di aver catturato ilconvinti che fosse “un’anatra più grande del normale” per “portare a termine una bravata” prima di dare ...