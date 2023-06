Trattamenti anti caduta dei capelli | alcuni prodotti ed alcuni consigli

Leggi su moltouomo

(Di domenica 4 giugno 2023) Isono una cornice preziosa per il volto di un uomo, un simbolo di virilità e autostima. Ma cosa succede quando iiniziano a diradarsi e l’attaccatura inizia a retrocedere? La fiducia cala gradualmente, lasciando un senso di frustrazione e una minore qualità della vita. Secondo l’American Hair Loss Association, quasi i due terzi degli uomini americani ad esempio sperimentano una perdita di“apprezzabile” entro i 35 anni. Cos’è la calvizie maschile? La calvizie maschile, conosciuta anche come alopecia androgenetica, è una condizione ereditaria che colpisce più della metà degli uomini di età superiore ai 50 anni, secondo Medline Plus. Tuttavia, altri fattori come lo stress o condizioni autoimmuni come l’alopecia areata possono influenzare la perdita dei. In condizioni normali, è ...