Tragedia sull’A16 | incidente tra 5 auto e un pullman che finisce in un dirupo | un morto e 14 feriti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 giugno 2023) Non è ancora l’alba quando sull’strada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101, unha coinvolto 5e undella Flixbus con a bordo 38 passeggeri e 2 autisti, che era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina. Da una prima ricostruzione al vaglio, il bus avrebbe impattato sui veicoli in carreggiata, finendo la sua corsa in una scarpata. Il bilancio della, provvisorio purtroppo come è da considerarsi in queste circostanze, al momento è di un(unmobilista di cui non si conoscono ancora le generalità) e 14. Tra loro, 3 verserebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici; i Vigili del ...