Tragedia sulla A16 Napoli-Canosa Bus si ribalta | un morto e 14 feriti FOTO

(Di domenica 4 giugno 2023) Une 14: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto . Laè avvenuta...

L'autista ha immediatamente frenato e sterzatosinistra, dirigendosi verso il guardrail ma ... La più graveautostradale italiana si verificò intorno alle 20:30 di una domenica d'estate ...Al momento della, nella casa si trovava anche un amico , che inizialmente si era ...questione, il legale del giovane si è limitato a dire che "su questo punto ci sono ancora in corso ...sfiorata alla stazione metro Barberini ,linea A di Roma . Un pannello si è staccato dal controsoffitto e ha colpito in testa una turista straniera. La donna è stata portata all' ...

Tragedia sulla Napoli-Canosa, automobilista muore in un incidente e pullman si ribalta Gazzetta del Sud

A dodici mesi dalla tragedia di Busonengo Stefano Tiani tornerà a casa. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà dimesso dall’ospedale.Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru. I feriti sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. Sul luogo dell ...