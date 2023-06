Tragedia sfiorata in metro | un pannello si stacca dal soffitto e colpisce una turista alla testa

(Di domenica 4 giugno 2023)stazioneBarberini , sulla linea A di Roma . Unsi èto dal controe ha colpito inunastraniera. La donna è stata portata all' ...

alla stazione metro Barberini , sulla linea A di Roma . Un pannello si è staccato dal controsoffitto e ha colpito in testa una turista straniera. La donna è stata portata all' ...la. Una donna è stata travolta da intonaco e calcinacci caduti dal soffitto. Si tratta diUn pannello si stacca dal controsoffitto e colpisce una donna, una turista straniera, costretta a farsi medicare all'ospedale Santo Spirito. È successo venerdì sera, poco prima delle 23, nella ...

Nubifragio a Taranto, crolla il solaio della scuola. Tragedia sfiorata: decisivo l’intervento dei doc... Il Riformista

Tragedia sfiorata alla stazione metro Barberini, sulla linea A di Roma. Un pannello si è staccato dal controsoffitto e ha colpito in testa una turista straniera. La donna è ...Una tragedia è stata sventata ieri sera ad Aprilia, intorno alle 19:00. Una donna avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte sulla Pontina, in via Vallelata. Un gesto disperato che, fortunata ...