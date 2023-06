Traffico Roma del 04-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione continua a non gli spostamenti nei questo tardo pomeriggio verso la capitale dopo il termine del ponte del 2 Giugno a causa delintenso non si escludono code sulla A24-teramo tra Carsoli Oricola e la barriera diEst per chi arriva dall’Abruzzo circolazione sostenuta come per gran parte del pomeriggio sulla A1 a Napoli c’è tra Ceprano e Valmontone in direzione della capitale ancora sull’autosole per un precedente incidente ulteriori difficoltà tra il bivio A24 e la diramazioneSud verso Napoli in quest’ultima ora Sempre trafficate le diramazioni dinordSud in prossimità della Grande Raccordo Anulare in direzione della capitale Continuano i lunghi tempi di percorrenza sulla A12 ...