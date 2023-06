Traffico Roma del 04-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in pieno svolgimento il controesodo del ponte del 2 Giugno su tutte le principali arterie che colleganocon la Costa o le regioni di confine code a tratti perintenso sulla A24-teramo tra Carsoli e la barriera diEst per chi arriva dall’Abruzzo accade lo stesso sul trattoNapoli della in particolare tra Ceprano e Valmontone Provenendo dal capoluogo Campano sempre sulla A1 prudenza per la presenza di un incidente tra il bivio A24 e la diramazioneverso Napoli code possibili sulla diramazioneSud tra Torrenova e lega verso la capitale stessa situazione sulla diramazionenord da Settebagni al Grande Raccordo Anulare non cambia nulla sulla A12 ...