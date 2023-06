Traffico Roma del 04-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazione piùin quest’ultima ora sulla Grande Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud in progressivo aumento ilsulla A24Teramo dove si rallenta maggiormente tra Vicovaro Mandela e la barriera diEst in direzione della capitale continuano gli spostamenti di rientro verso la città anche sulle trattoNapoli dell’autosole in particolare tra Ceprano e Valmontone Provenendo dal capoluogo campano con le possibili Inoltre sulla diramazioneSud tra Torrenova e verso la capitale stessa situazione sulla diramazionenord da Settebagni alla grande raccordo anulare aumentano i tempi di ...