Traffico Roma del 04-06-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazione scarsi gli spostamenti sul grande raccordo anulare sull’intero percorso della tangenziale est in aumento ildi rientro verso la capitale sulla A24Teramo dove non si escludono rallentamenti maggiori tra Castel Madama e la barriera diEst stessa situazione sulle a Napoli dell’autostrada del sole in particolare tra Frosinone Valmontone per chi arriva dal capoluogo Campano code a tratti ancora perintenso sulla A12Civitavecchia tra Civitavecchia Sud Torrimpietra verso la capitale prudenza per il maltempo e la pioggia segnalata sui percorsi autostradali che colleganocon le regioni confina in aumento la circolazione anche sulla Pontina tra Pomezia nord e Castel di Decima ...