Traffico Roma del 04-06-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi nei queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24scorrevole anche sull’intero percorso della tangenziale est raccomandiamo prudenza per il maltempo e la possibile pioggia lungo i percorsi autostradali che colleganocon le regioni confinanti e nella capitale dalle 14:30 ricordiamo il corteo con partenza da viale del Campo Boario altezza Piazzale Ostiense Arrivo previsto piazza Testaccio è possibile i disagi aldurante il corso della manifestazione all’Eur nel dettaglio su viale della Civiltà del Lavoro in corso il mercato domenica con la chiusura del tratto tra piazzale Konrad adenauer quadrato della Concordia durante tutto l’arco della giornata e stasera alle 21 ultima ...

Attualmente sul luogo dell'evento iltransita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli. Era partito da Lecce ed era diretto a...Attualmente sul luogo dell'evento iltransita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli. Era partito da Lecce ed era diretto a...I mezzi viaggiavano in direzione. Otto le persone ferite in totale. Sul posto sono intervenuti ... Ilè rimasto fermo a lungo all'altezza del km 156. L'Aurelia è stata riaperta intorno ...

Traffico Roma del 04-06-2023 ore 12:30 RomaDailyNews

Dramma in autostrada a Napoli. Un morto e 14 feriti (di cui due gravi): è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo ...Un uomo di cinquantotto anni è morto questa mattina su via del Lido a Latina dopo essere stato travolto da un’auto ...