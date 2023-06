Traffico Roma del 04-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima e code per un incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro città è proprio il momento si sono verificati degli incidenti ma senza ripercussioni per ila Colli Aniene chiuso un tratto di via Edoardo D’Onofrio per un incendio presso un edificio privato è chiusa anche viale della Civiltà del lavoro all’Eur per piazzale adenauer è il quadrato della Concordia per il mercatino domenicale sono possibili ripercussioni per ilè dalle 14:30 prenderà il via un corteo da viale del Campo Boario altezza di Piazzale Ostiense fino a piazza Testaccio anche qui possibili rallentamenti fino a cessate esigenze oggi laterminerà la sua stagione all’Olimpico per l’incontro con la ...